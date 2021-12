Usa: nel governo unità segreta che indaga su reporter (Di domenica 12 dicembre 2021) Giornalisti indagati da un'unità segreta della Customs and Border Protection, l'agenzia federale statunitense che vigila sulla sicurezza delle frontiere e dipende dal Dipartimento per la sicurezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Giornalistiti da un'della Customs and Border Protection, l'agenzia federale statunitense che vigila sulla sicurezza delle frontiere e dipende dal Dipartimento per la sicurezza ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli Stati Uniti hanno un contingente militare in 160 Stati e possiedono circa il 95% delle basi militari del pianet… - Nic_Trevi : RT @pbecchi: Questo è il post più letto nel sito di Porro nell’ultimo mese, con oltre 100.000 visualizzazioni. Non è stato menzionato da ne… - Pecjosef : RT @pbecchi: Questo è il post più letto nel sito di Porro nell’ultimo mese, con oltre 100.000 visualizzazioni. Non è stato menzionato da ne… - KinmenQuemoy : #Usa, nel governo unità segreta che indaga sui reporter - klaussmask : RT @pbecchi: Questo è il post più letto nel sito di Porro nell’ultimo mese, con oltre 100.000 visualizzazioni. Non è stato menzionato da ne… -