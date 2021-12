Uomini e Donne: Joele Milan ha tradito Ilaria? (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo numerose voci e indiscrezioni Joele Milan ha ammesso di aver chiuso con Ilaria Melis, corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne. In queste ore, però, la ragazza ha suggerito che la rottura potrebbe essere arrivata a causa di alcuni tradimenti. Da diversi giorni non si fa che parlare della rottura tra Joele Milan e Ilaria Melis. Il ragazzo si è fatto conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne ma era poi stato cacciato per aver violato il regolamento ed aver cercato di contattare la ragazza all’insaputa della redazione. Lui e la corteggiatrice, però, si erano rincontrati fuori dal programma e avevano cominciato una storia; le cose però non sono andate bene! È stato proprio il giovane a confermare, in ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo numerose voci e indiscrezioniha ammesso di aver chiuso conMelis, corteggiatrice conosciuta a. In queste ore, però, la ragazza ha suggerito che la rottura potrebbe essere arrivata a causa di alcuni tradimenti. Da diversi giorni non si fa che parlare della rottura traMelis. Il ragazzo si è fatto conoscere per la sua partecipazione ama era poi stato cacciato per aver violato il regolamento ed aver cercato di contattare la ragazza all’insaputa della redazione. Lui e la corteggiatrice, però, si erano rincontrati fuori dal programma e avevano cominciato una storia; le cose però non sono andate bene! È stato proprio il giovane a confermare, in ...

