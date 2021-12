Una Vita, anticipazioni (13-18 dicembre 2021): i fratello Aurelio e Natalia Quesada cominciano la vendetta contro Marcos e Anabel Bacigalupe (Di domenica 12 dicembre 2021) Natalia e Aurelio Quesada - Una Vita L’arrivo dei fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer) nel quartiere di Acacias stravolgerà la Vita di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez). Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì, i due parenti inizieranno infatti la loro personale guerra contro il marito di Felicia Pasamar (Susana Soleto), che per il momento avrà ancora delle radici misteriose, anche se saranno collegate a Salustiano, il padre di Aurelio e Natalia e socio in Messico di Marcos. Ecco le anticipazioni della soap che andrà in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 dicembre 2021)- UnaL’arrivo dei fratelli(Carlos de Austria) e(Astrid Janer) nel quartiere di Acacias stravolgerà ladi(Marcial Alvarez). Nelle puntate di Unain onda da lunedì, i due parenti inizieranno infatti la loro personale guerrail marito di Felicia Pasamar (Susana Soleto), che per il momento avrà ancora delle radici misteriose, anche se saranno collegate a Salustiano, il padre die socio in Messico di. Ecco ledella soap che andrà in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il ...

