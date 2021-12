Una tifosa del Bari ammalata ed il marito sostenitore del Taranto ospiti in tribuna oggi L'appello era stato rivolto dall'uomo al club biancorosso a causa del divieto di trasferta per i residenti nel capoluogo ionico (Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha soddisfatto il desiderio di un tifoso tarantino che, per via del divieto di partecipare alla trasferta valido per i residenti della città di Taranto, non avrebbe potuto vedere il derby dagli spalti del San Nicola assieme alla moglie malata, tifosissima della formazione biancorossa, e per questa ragione aveva scritto al club barese. La buona notizia è arrivata in giornata: Leonardo e Renata domani saranno ospiti di De Laurentiis e vedranno la partita dalla tribuna d’onore. L'articolo Una tifosa del Bari ammalata ed il marito sostenitore del Taranto ospiti in ... Leggi su noinotizie (Di domenica 12 dicembre 2021) Il presidente del, Luigi De Laurentiis, ha soddisfatto il desiderio di un tifoso tarantino che, per via deldi partecipare allavalido per idella città di, non avrebbe potuto vedere il derby dagli spalti del San Nicola assieme alla moglie malata, tifosissima della formazione biancorossa, e per questa ragione aveva scritto albarese. La buona notizia è arrivata in giornata: Leonardo e Renata domani sarannodi De Laurentiis e vedranno la partitad’onore. L'articolo Unadeled ildelin ...

