Una cabina di regia per decidere sull'emergenza (Di domenica 12 dicembre 2021) “La proroga dello stato d’emergenza non è necessaria”. È Massimiliano Fedriga a farsi portavoce della richiesta al governo di far finire il prossimo 31 il regime eccezionale deliberato quasi due anni fa per gestire la pandemia. Una posizione che ha un peso specifico particolare, perché salda i desiderata delle due anime che nella Lega si sono confrontate negli ultimi mesi, quella più scettica nei confronti del green pass e con punte di anti vaccinismo con il fronte più intransigente dei governatori del nord. A Palazzo Chigi la valutazione è in corso e, spiegano, nessuna decisione è stata ancora presa. Sono due le strade che si prospettano di fronte all’esecutivo. Da un lato una proroga sic e simpliciter, per la quale servirebbe comunque un aggiustamento di legge, perché si scavallerebbe il periodo di due anni che è l’attuale limite fissato per lo stato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) “La proroga dello stato d’non è necessaria”. È Massimiliano Fedriga a farsi portavoce della richiesta al governo di far finire il prossimo 31 il regime eccezionale deliberato quasi due anni fa per gestire la pandemia. Una posizione che ha un peso specifico particolare, perché salda i desiderata delle due anime che nella Lega si sono confrontate negli ultimi mesi, quella più scettica nei confronti del green pass e con punte di anti vaccinismo con il fronte più intransigente dei governatori del nord. A Palazzo Chigi la valutazione è in corso e, spiegano, nessuna decisione è stata ancora presa. Sono due le strade che si prospettano di fronte all’esecutivo. Da un lato una proroga sic e simpliciter, per la quale servirebbe comunque un aggiustamento di legge, perché si scavallerebbe il periodo di due anni che è l’attuale limite fissato per lo stato ...

