Un topo morto dentro uno scatolone | pacco minatorio al sindaco di Tarquinia

Leggi su agi

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Minacce aldi, Alessandro Giulivi. Nei giorni scorsi è stato recapitato in Comune un, indirizzato a Giulivi e con auguri di Natale scritti a pennarello, contenente un grosso. Nei giorni precedenti inoltre sarebbero pervenute al palazzo municipale anche delle lettere anonime minatorie, sempre indirizzate al. Per questo Giulivi ha presentato denuncia alla polizia. "Sono preoccupatissimo, ma non per me. È allarmante questo tipo di azioni e noi sindaci siamo esposti a tutto e a tutti", commenta all'AGI Giulivi. "Credo comunque sia stata una bravata. Non so da parte di chi e per questo ho presentato una denuncia e credo che stiano svolgendo le indagini", conclude il primo cittadino. Proprio anei giorni scorsi ...