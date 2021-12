Un Posto al Sole anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Ornella mette in difficoltà Clara (Di domenica 12 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un Posto al Sole, riguardanti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, rivelano che Michele riceverà un’offerta di lavoro a Milano ma non vorrebbe lasciare da sola Rossella. Quest’ultima, però, cercherà di convincerlo in tutti i modi ad accettarla. Nel frattempo, Chiara L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: Espedito terrorizza Guido Un Posto al Sole anticipazioni 10 novembre: Diego affronta Mattia Un Posto al Sole anticipazioni 11 novembre: Marina vuole tornare a ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ledi Unal, riguardanti le trame delle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17, rivelano che Michele riceverà un’offerta di lavoro a Milano ma non vorrebbe lasciare da sola Rossella. Quest’ultima, però, cercherà di convincerlo in tutti i modi ad accettarla. Nel frattempo, Chiara L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unal9 novembre: Espedito terrorizza Guido Unal10 novembre: Diego affronta Mattia Unal11 novembre: Marina vuole tornare a ...

Advertising

GiusyCarfagna : Bene, ora per le ospitate proporrei un cameo a un posto al sole. Ovunque lo voglio vedere, ovunque. - Uaremydream_ : Ma penso sia chiaro come il sole. E infatti si prendono insulti qua sopra dal giorno 1. Spero vivamente che mettano… - lomaroso : @mietta_official meritava i 10 dalla giuria al posto di Bianca e il tesoretto andava tutto a lei. Ha dimostrato con… - crismall0 : favorevole alla carrozza per sole donne così non c'è più la possibilità di incontrare quelle due stronze che hanno… - AnnachiaraRatt1 : RT @AlessiaGuetti: La sfidante di Rea è Angela di Un posto al sole #Amici21 #amici -