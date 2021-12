Un Posto al sole anticipazioni dal 13 al 17 dicembre 2021: il segreto di Chiara (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle puntate dal 13 al 17 dicembre 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Chiara pronta a rivelare il suo segreto che sta pesantemente influenzando il suo stato d’animo. Un Posto al sole anticipazioni dal 13 al 15 dicembre 2021: il segreto di Chiara Con le lacrime agli occhi Chiara rivela sofferente il suo segreto a Nunzio e a Franco che prima cercano di consolarla e poi si rendono conto della sua reale colpa. Chiara vorrebbe andare dai carabinieri per auto denunciarsi ma qualcuno la ferma in tempo….. anticipazioni Un Posto al sole dal 16 al 17 ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle puntate dal 13 al 17della soap opera napoletana Unalvedremopronta a rivelare il suoche sta pesantemente influenzando il suo stato d’animo. Unaldal 13 al 15: ildiCon le lacrime agli occhirivela sofferente il suoa Nunzio e a Franco che prima cercano di consolarla e poi si rendono conto della sua reale colpa.vorrebbe andare dai carabinieri per auto denunciarsi ma qualcuno la ferma in tempo…..Unaldal 16 al 17 ...

Advertising

MarcoDei3 : @Qua_Agatha @silvia92745700 Sono impegnati a salvare un posto al sole! - aur24 : @luciaD4567 E gli autori non intervengono. Vi rendete conto che un altro al posto di Gianmaria le avrebbe dato uno… - emmesergio : @TeresaBellanova Da sempre iscritto alla cgil mi vergogno lo sia anche tu. Hai usato la fiducia il cuore la dispon… - hurtndstrong : io non sono d’accordo sulla carrozza per sole donne perché voglio sentirmi al sicuro in qualunque posto io decida d… - nexusSEI_6 : @Giulio2000 @capulliarianna Non sono un esperto della dinamica del fenomeno Ma sinceramente credo che il confronto… -