Un gol di Cutrone beffa il Napoli | colpo Empoli al Maradona

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcade in casa contro l’nel match delle 18 della 17/a giornata del campionato di serie A. Al, la squadra di Andreazzoli vince 0-1 grazie al gol dinella ripresa. Seconda sconfitta interna consecutiva per gli uomini di Luciano Spalletti che perdono l’occasione di agguantare il Milan in testa alla classifica e scivolano al quarto posto.0-1 Marcatore: 70?(E).(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (63? Anguissa), Zielinski (22? Insigne), Lozano (63? Politano), Ounas, Elmas (87? Malcuit), Mertens (63? Petagna). A disp. Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Politano, Anguissa, Petagna, Insigne. All.: ...

Advertising

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di… - SerieA : ?? ???? GOOOLLLL ???? ?? Vantaggio dell’@EmpoliCalcio ??, gol rocambolesco di #Cutrone ?? #NapoliEmpoli 0-1 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - pisto_gol : Nap-Emp 0:1 Con un gol rocambolesco-di nuca-di Cutrone e una partita di grande sostanza tecnica l’Empoli espugna il… - luludisa1969 : RT @RaiSport: ? #SerieA Il #Napoli crolla in casa, l'#Empoli vince 1-0 Ancora una sconfitta per gli uomini di #Spalletti, decide un gol di… - luludisa1969 : RT @pisto_gol: Nap-Emp 0:1 Con un gol rocambolesco-di nuca-di Cutrone e una partita di grande sostanza tecnica l’Empoli espugna il Maradona… -

Ultime Notizie dalla rete : gol Cutrone

Tuttosport

... che involontariamente ha deviato di nuca in porta dopo una respinta in area di: una rete che poteva entrare nella sigla dell'indimenticabile programma tv Mai dire. Una punizione forse ...NAPOLI - Altro stop per il Napoli , che cede il passo all' Empoli al Maradona: ildecisivo arriva a 10' dal termine e porta la firma di di...L'Empoli espugna il Maradona e batte il Napoli grazie ad un gol rocambolesco di Cutrone. Assalto finale degli azzurri senza esito.Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Napoli che a sorpresa cade 0-1 contro l'Empoli, mancando la chance dell'aggancio sul Milan e subendo il sorpasso dell'Atalanta al terzo posto. Dopo il gol ...