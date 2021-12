Udinese-Milan 1-1, Castillejo: “Sapore agrodolce, contento per il ritorno” (Di domenica 12 dicembre 2021) Samu Castillejo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha celebrato il suo ritorno in campo dopo quasi due mesi. Ecco il post Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Samu, attraverso il proprio profilo Instagram, ha celebrato il suoin campo dopo quasi due mesi. Ecco il post

Advertising

SkySport : UDINESE-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Beto (17’) ? #Ibrahimovic (90+2’) ? ???? SERIE A - 17^ GIORNATA ??… - Udinese_1896 : #UdineseMilan 1-1 96' - Finisce qui la partita. Pareggio amaro per i bianconeri, soltanto un errore in disimpegno… - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo (483?) Leo Messi (475?) ?? Zlatan Ibrahimovic (300?) Ibra entra nel club dei 300 gol nei cinque g… - ForzaMilanTweet : ?? ????'RELIVE' su RADIO FORZA MILAN e su #Spotify! Ascolta l'emozionante radiocronaca del goal di #Ibrahimovic in… - carrobbiio : Nel concreto, se due giocatori dell'Udinese non saponettano al 92' il Milan fa 0 tiri in porta contro 6 dell'udines… -