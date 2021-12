Ucraina | G7 avverte Russia | “Gravi conseguenze se aggressione militare”

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Ci saranno enormicosti” per lain caso di una sua “ulteriorecontro l’”. E’ quanto si legge nella dichiarazione sull’diffusa dai ministri degli Esteri del G7 riuniti a Liverpool. “Siamo uniti nella condanna del potenziamentorusso e dell’aggressiva retorica contro l’– afferma la dichiarazione – chiediamo allauna de-escalation, il perseguimento di canali diplomatici e il rispetto degli impegni sulla trasparenza delle attività militari, come chiesto dal presidente Biden nella sua conversazione con il presidente Putin il 7 dicembre”. La dichiarazione “riconferma il sostegno” agli sforzi di Francia e Germania nell’ambito del format ...

... in modo di risolvere il conflitto in Ucraina orientale. "Ogni uso della forza per alterare i confini è strettamente vietato dal diritto internazionale. La Russia non deve dubitare del fatto che ... un vertice virtuale per scongiurare l'attacco all'Ucraina. Nord Stream2, se la Russia attacca l'Ucraina la Germania potrebbe considerare lo stop, sale la tensione. Putin avverte la Nato: "Non ...