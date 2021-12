“Tutto preparato”. Bomba su Delia Duran, dopo il bacio ecco la voce importante che la smaschera (Di domenica 12 dicembre 2021) Delia Duran, il bacio con Carlo Cuozzo. Settimane in cui la curiosità ha fatto da padrona sull’intera vicenda. La moglie di Alex Belli sarebbe stata avvistata (e fotografata) nel bel mezzo di una cena romantica in un ristorante di Milano con un uomo la cui identità sarebbe stata scoperta solo dopo. Ma dietro quel bacio, ci sarebbe un’altra verità, quella di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo. Da un lato la casa del GF Vip 6, dove Alex Belli avrebbe scoperto un’indiscutibile empatia con Soleil Sorge, compagna di avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini, e popolare influencer e modella dalla travolgente sensualità e bellezza. Dall’altro, Delia Duran, che alla luce degli atteggiamenti di Alex, avrebbe trovato conforto tra le braccia di un uomo, Carlo Cuozzo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021), ilcon Carlo Cuozzo. Settimane in cui la curiosità ha fatto da padrona sull’intera vicenda. La moglie di Alex Belli sarebbe stata avvistata (e fotografata) nel bel mezzo di una cena romantica in un ristorante di Milano con un uomo la cui identità sarebbe stata scoperta solo. Ma dietro quel, ci sarebbe un’altra verità, quella di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo. Da un lato la casa del GF Vip 6, dove Alex Belli avrebbe scoperto un’indiscutibile empatia con Soleil Sorge, compagna di avventura del reality show condotto da Alfonso Signorini, e popolare influencer e modella dalla travolgente sensualità e bellezza. Dall’altro,, che alla luce degli atteggiamenti di Alex, avrebbe trovato conforto tra le braccia di un uomo, Carlo Cuozzo, ...

LuceverdeMilano : ??#Neve #Gelo #StradeGhiacciate ??Sei preparato? ??Informati sulla situazione meteo ??Monta pneumatici invernali o… - XXX63825524 : @Simon_Forever Che ladrata, ormai la F1 è solo wrestling, tutto preparato a tavolino per far vincere chi vogliono loro - m_senzanome : @ceci_patrizia La mamma e le amiche di Soleil avevano preparato una festa a sorpresa, dicendole che non avrebbero p… - ana_mil3 : @_PistisSophia @ladyonorato Tutto era preparato e programmato da anni. Fa parte di un piano. - MondoTV241 : GF Vip, Samy Youssef su Alex e Delia 'Tutto preparato' e svela teatrini della coppia in un altro reality… -