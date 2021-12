Turismo, in Campania 6 enti insieme per lo sviluppo sostenibile (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Musica, poesia, formazione, attività didattiche, valorizzazione delle tradizioni e delle risorse locali, ricerca, progettualità e scambi culturali per un rilancio dello sviluppo turistico sostenibile del territorio: questi i contenuti del protocollo d’intesa che sarà sottoscritto domani, 13 dicembre, alle ore 17 a Villa Campolieto di Ercolano (Napoli) tra Comune di Procida, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Società di sviluppo Artesa, Fondazione Its Bact, Basilica Pontificia Madonna di Pugliano-Ercolano e Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento. Il protocollo, rilevano i promotori in una nota, rientra tra i progetti che vedono il Comune di Procida quale ‘Capitale italiana della Cultura 2022? e, per questo, impegnato in iniziative nei campi dell’accoglienza, della cultura, del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Musica, poesia, formazione, attività didattiche, valorizzazione delle tradizioni e delle risorse locali, ricerca, progettualità e scambi culturali per un rilancio delloturisticodel territorio: questi i contenuti del protocollo d’intesa che sarà sottoscritto domani, 13 dicembre, alle ore 17 a Villa Campolieto di Ercolano (Napoli) tra Comune di Procida, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Società diArtesa, Fondazione Its Bact, Basilica Pontificia Madonna di Pugliano-Ercolano e Conservatorio Statale di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento. Il protocollo, rilevano i promotori in una nota, rientra tra i progetti che vedono il Comune di Procida quale ‘Capitale italiana della Cultura 2022? e, per questo, impegnato in iniziative nei campi dell’accoglienza, della cultura, del ...

