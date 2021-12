Treviglio | male a Pistoia 74-88 Bergamo vince sul Crema 87-80

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio male

L'Eco di Bergamo

Si chiama Ermanno Fumagalli , ha 39 anni, ed è bergamasco di. In oltre vent'anni di ... Nessuno ha mai potuto parlaredi me, come persona. Il fattore umano, per me, è fondamentale'. Se il ...di) Ammoniti: Stefanelli (LS), Sgarbi (LS), Salvi (LS), Pitzalis (LS) ...L’88-74 che il Pistoia Basket rifila a Treviglio è figlio di tanti protagonisti: da Utomi a Wheatle, passando per Del Chiaro Giorgio Tesi Group Pistoia Basket Della Rosa 6,5 (3 punti in 18'): Minuti d ...Sconfitta a Pistoia, Treviglio perde così il terzo posto in classifica. Fatale ai bergamaschi l’ultima frazione di gioco dopo che i precedenti tempi avevano visto il match molto equilibrato. Partiamo ...