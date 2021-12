Treno veloce Milano-Parigi, Rosato: “Un bel successo di Trenitalia” (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “Dal prossimo sabato ci vorranno tra le sei e le sette ore per raggiungere in Treno Parigi da Milano grazie all’alta velocità. Un vantaggio per i viaggiatori, un bel successo di Trenitalia che sarà la prima azienda straniera ad operare nel mercato francese nel campo dell’alta velocità”. Lo afferma su Facebook Ettore Rosato (foto), presidente di Italia Viva e vice presidente della Camera dei Deputati, esprimendo soddisfazione per la nuova tratta ferroviaria che dalla prossima settimana collegherà Milano a Parigi in poche ore. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – “Dal prossimo sabato ci vorranno tra le sei e le sette ore per raggiungere indagrazie all’alta velocità. Un vantaggio per i viaggiatori, un beldiche sarà la prima azienda straniera ad operare nel mercato francese nel campo dell’alta velocità”. Lo afferma su Facebook Ettore(foto), presidente di Italia Viva e vice presidente della Camera dei Deputati, esprimendo soddisfazione per la nuova tratta ferroviaria che dalla prossima settimana collegheràin poche ore. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Treno veloce Milano-Parigi, Rosato: 'Un bel successo di Trenitalia' - claire_in_via : Io che domani devo prendere il treno per andare a Fe e vado il regionale che ha come ultima fermata proprio Fe perc… - Fr1xsYung : RT @zxck_edits: comunque per i miei followers italiani GODOOOOO PER IL FATTO DEL VAGONE SOLO DONNE. Andare in treno è stressante perché dev… - kaelbub : RT @zxck_edits: comunque per i miei followers italiani GODOOOOO PER IL FATTO DEL VAGONE SOLO DONNE. Andare in treno è stressante perché dev… - zxck_edits : comunque per i miei followers italiani GODOOOOO PER IL FATTO DEL VAGONE SOLO DONNE. Andare in treno è stressante pe… -