Toto Wolff assalta il giudice a fine Gp. Mondiale avvelenato, rabbia Mercedes: perché Verstappen "andava punito" (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen vince il Mondiale di Formula 1 con la Red Bull, Lewis Hamilton viene battuto all'ultimo giro - dopo l'intervento della safety car - e Toto Wolff, boss della Mercedes, non ci sta. Mentre il Gp di Abu Dhabi vive il suo finale incredibile, con il sorpasso di Verstappen su Hamilton nell'ultimo giro, Wolff via radio se la prende con il direttore di corsa, Andrea Masi. "Non è giusto!", urla Wolff contestando la decisione di far ripartire la gara all'ultimo giro dopo l'intervento della safety car. "Toto, si chiamano corse...", replica Masi spiegando la decisione di far ripartire il Gp. Wolff, probabilmente, sperava che la gara terminasse in regime di safety car: con la competizione congelata dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Maxvince ildi Formula 1 con la Red Bull, Lewis Hamilton viene battuto all'ultimo giro - dopo l'intervento della safety car - e, boss della, non ci sta. Mentre il Gp di Abu Dhabi vive il suo finale incredibile, con il sorpasso disu Hamilton nell'ultimo giro,via radio se la prende con il direttore di corsa, Andrea Masi. "Non è giusto!", urlacontestando la decisione di far ripartire la gara all'ultimo giro dopo l'intervento della safety car. ", si chiamano corse...", replica Masi spiegando la decisione di far ripartire il Gp., probabilmente, sperava che la gara terminasse in regime di safety car: con la competizione congelata dopo ...

