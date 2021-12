Torino, Juric: «Primo passo verso la crescita. Bremer? Ecco come sta» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Ivan Juric nel post partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del tecnico granata a DAZN Ivan Juric ha parlato a DAZN dopo la sfida tra Torino e Bologna. Le parole del tecnico granata. RISULTATO – «Abbiamo dominato la partita e il risultato è bugiardo. Oggi i ragazzi hanno fatto il Primo passo verso la crescita, verso un completamento. Sono contenti. Mi dà la sensazione che stiano badando a cose concrete». GOL – «Dobbiamo trovare tanti tipi di soluzioni per fare gol. Cerchiamo magari l’inserimento dei centrocampisti. Bisogna fare gol, lavoriamo per fare meglio in questi ultimi metri». CONDIZIONE – «Praet e Pjaca venivano da infortuni: sono loro che devono aumentare la condizione fisica. Ora ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Ivannel post partita della sfida frae Bologna. Le dichiarazioni del tecnico granata a DAZN Ivanha parlato a DAZN dopo la sfida trae Bologna. Le parole del tecnico granata. RISULTATO – «Abbiamo dominato la partita e il risultato è bugiardo. Oggi i ragazzi hanno fatto illaun completamento. Sono contenti. Mi dà la sensazione che stiano badando a cose concrete». GOL – «Dobbiamo trovare tanti tipi di soluzioni per fare gol. Cerchiamo magari l’inserimento dei centrocampisti. Bisogna fare gol, lavoriamo per fare meglio in questi ultimi metri». CONDIZIONE – «Praet e Pjaca venivano da infortuni: sono loro che devono aumentare la condizione fisica. Ora ...

