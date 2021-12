Torino, il tassista buono: regalo le corse a chi porta in ospedale i bambini ammalati (Di domenica 12 dicembre 2021) La tragedia di un figlio morto 34 anni fa trasformata in spinta per aiutare le famiglie dei piccoli malati Leggi su lastampa (Di domenica 12 dicembre 2021) La tragedia di un figlio morto 34 anni fa trasformata in spinta per aiutare le famiglie dei piccoli malati

Advertising

Karlo72624998 : Orbassano, coltellata in faccia al tassista durante la lite per una precedenza - StampaTorino : Orbassano, coltellata in faccia al tassista durante la lite per una precedenza -