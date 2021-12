Torino, i convocati di Juric per il Bologna (Di domenica 12 dicembre 2021) Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Bologna Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida delle 12,30 contro il Bologna. La lista del tecnico granata: Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Aina, Buongiorno Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Mandragora, Linetty, Rincon Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Il tecnico delIvanha diramato la lista deiper la sfida contro ilIvanha diramato la lista deiper la sfida delle 12,30 contro il. La lista del tecnico granata: Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Aina, Buongiorno Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Praet, Mandragora, Linetty, Rincon Attaccanti: Zaza, Pjaca, Brekalo, Sanabria, Warming L'articolo proviene da Calcio News 24.

