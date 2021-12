Torino, Cairo: “Con Juric ci siamo capiti” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Con Juric ci siamo capiti, non c’è bisogno di aggiungere altro o fare altri discorsi”. Così Urbano Cairo chiude sulle parole di Ivan Juric alla vigilia di Torino-Bologna, con il tecnico granata che si era lamentato del mercato estivo. Il Toro ha poi battuto i felsinei per 2-1, con il presidente che ha commentato: “Sono contento, potevamo segnare di più ma va bene così e le vittorie porteranno più gente a vedere le partite: diamo tempo al tempo, c’è bisogno di riabituarsi ad andare allo stadio”. E ora, testa alla Coppa Italia, con la sfida alla Sampdoria: “Tutti ci tengono molto, anche il mister, e sarà una partita importante”, conclude Cairo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Conci, non c’è bisogno di aggiungere altro o fare altri discorsi”. Così Urbanochiude sulle parole di Ivanalla vigilia di-Bologna, con il tecnico granata che si era lamentato del mercato estivo. Il Toro ha poi battuto i felsinei per 2-1, con il presidente che ha commentato: “Sono contento, potevamo segnare di più ma va bene così e le vittorie porteranno più gente a vedere le partite: diamo tempo al tempo, c’è bisogno di riabituarsi ad andare allo stadio”. E ora, testa alla Coppa Italia, con la sfida alla Sampdoria: “Tutti ci tengono molto, anche il mister, e sarà una partita importante”, conclude. SportFace.

