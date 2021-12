Torino-Bologna | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 12 dicembre 2021) La Champions e le competizioni europee sono già archiviate ed è subito tempo nel weekend di diverse gare diA, tra le quali. Si preannuncia una partita combattuta con due compagini pronte a lottare su ogni pallone: due squadre toste, fisiche, che amano giocare il pallone. Spondala squadra di Juric alterna alti e bassi di prestazioni, da grandi partite a gare disastrose. Una squadra quella dei granata, per ora, troppo poco continua, per poter puntare a qualcosa di più. Versante, la squadra rossoblu sta vivendo un sogno, Mihajlovi? ha cambiato le sorti della squadra, lavorando sulla testa e sul gioco. Di seguito le ultime notizie sulle, ile la...

Advertising

SampNews24 : #Torino, i convocati di Juric: prima il #Bologna, poi la #Sampdoria - Pliis3 : @FrancescoOrdine Con Bologna Verona Torino e Inter il tuo Milan ha fatto 10 punti quando ne avrebbe meritati 2 Con… - CalcioNews24 : #Torino i convocati di #Juric ?? - lrdp__ : ??Palinsesto di oggi ??Domenica 12 Dicembre #SerieA ???? (12:30) Torino ?? Bologna (15:00) Hellas Verona ?? Atalanta… - SportNewsCentr1 : ?? Il programma delle partite di oggi di #SerieA, del 17° turno di campionato: #Torino - #Bologna (12:30) #Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Bologna

Il tecnico delIvan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro ilIvan Juric ha diramato la lista dei convocati per la sfida delle 12,30 contro il. La lista del tecnico ...RISULTATI SERIE A: SI INZIA CONSono riflettori puntati sui risultati della Serie A in questa domenica 12 dicembre 2021: con oggi infatti entreremo nel vivo della 17giornata del primo campionato nazionale e davvero ...I granata, reduci da due pareggi consecutivi, nel 17° turno di Serie A ospitano i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, tra le sorprese di questo primo scorcio di campionato ...A dare il via alla giornata sarà Torino-Bologna, ultima gara odierna sarà invece Inter-Cagliari Non solo Verona-Atalanta: nella giornata odierna si disputeranno infatti altre quattro gare di Serie A.