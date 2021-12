Torino-Bologna, Sanabria: “Partita dominata, bello vincere così” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Oggi abbiamo fatto una bella Partita, abbiamo dominato e avuto tante occasioni per fare gol. Oggi è stata una grande prestazione della squadra ed è merito di tutti. Il mister ci chiede più cattiveria quando arriviamo in area, io ho avuto la fortuna di avere la palla tra i piedi e ho segnato. Sapevamo di giocare contro una squadra forte, ma è più bello vincere così. L’obiettivo è crescere di Partita in Partita e pensare alla prossima che sarà importante“. Queste le parole ai microfoni di DAZN di Antonio Sanabria, autore del gol del vantaggio nel 2-1 del Torino contro il Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Oggi abbiamo fatto una bella, abbiamo dominato e avuto tante occasioni per fare gol. Oggi è stata una grande prestazione della squadra ed è merito di tutti. Il mister ci chiede più cattiveria quando arriviamo in area, io ho avuto la fortuna di avere la palla tra i piedi e ho segnato. Sapevamo di giocare contro una squadra forte, ma è più. L’obiettivo è crescere diine pensare alla prossima che sarà importante“. Queste le parole ai microfoni di DAZN di Antonio, autore del gol del vantaggio nel 2-1 delcontro il. SportFace.

