Torino Bologna LIVE 0-0 | primo tiro di Lukic | blocca Skorupski senza problemi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Olimpico Grande, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 7? Fase di studio – Nessuna emozione ma tanti duelli in mezzo al campo e sulle fasce, con il Toro che sta provando a impensierire di più la fase difensiva rossoblù. 10?del match da parte del 10 granata: destro forte da fuori macontrolla in due ...