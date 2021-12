Torino-Bologna, Juric: “Stiamo trovando il gioco ma il risultato è stretto” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una grande partita, dominata dall’inizio alla fine. Il risultato è stretto per quanto visto, i ragazzi dovevano fare un salto di qualità a livello di testa. Stiamo trovando il gioco e sono soddisfatto per questo”. Lo ha detto Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la vittoria per 2-1 contro il Bologna. Sul mercato e le incomprensioni con la società: “Io sono un grande aziendalista, basta vedere la mia esperienza a Verona: chi abbiamo preso e come lo abbiamo venduto – prosegue a Sky Sport – Io accetto i giovani di prospettiva, mi piace, perché è l’unico modo di fare le cose per le squadre medie. Io voglio programmare, non penso solo a quest’anno. Voglio costruire qualcosa ma ci voleva più coraggio: mi auguro che il presidente mi creda, io ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una grande partita, dominata dall’inizio alla fine. Ilper quanto visto, i ragazzi dovevano fare un salto di qualità a livello di testa.ile sono soddisfatto per questo”. Lo ha detto Ivan, tecnico del, dopo la vittoria per 2-1 contro il. Sul mercato e le incomprensioni con la società: “Io sono un grande aziendalista, basta vedere la mia esperienza a Verona: chi abbiamo preso e come lo abbiamo venduto – prosegue a Sky Sport – Io accetto i giovani di prospettiva, mi piace, perché è l’unico modo di fare le cose per le squadre medie. Io voglio programmare, non penso solo a quest’anno. Voglio costruire qualcosa ma ci voleva più coraggio: mi auguro che il presidente mi creda, io ...

