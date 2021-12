Torino-Bologna 2-1: Juric torna al successo (Di domenica 12 dicembre 2021) Finisce 2-1 Torino–Bologna, con Sanabria e un’autorete di Skorupski che regalano i tre punti ai granata; a nulla serve il rigore nel finale di Orsolini, su calcio di rigore. La squadra di Juric torna al successo dopo una sconfitta e due pareggi, giocando una grande gara sia sul piano del gioco sia sul piano mentale. Il Bologna si sveglia troppo tardi e non riesce a riprendere il doppio vantaggio dei padroni di casa. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù. Il primo tempo di Torino-Bologna Il primo quarto d’ora non vede grandi occasioni, con le due compagini che si studiano e non si rendono pericolose. Il pressing del Torino poi inizia a farsi sentire e Pobega subisce un fallo dopo aver recuperato palla a ridosso dell’area di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Finisce 2-1, con Sanabria e un’autorete di Skorupski che regalano i tre punti ai granata; a nulla serve il rigore nel finale di Orsolini, su calcio di rigore. La squadra dialdopo una sconfitta e due pareggi, giocando una grande gara sia sul piano del gioco sia sul piano mentale. Ilsi sveglia troppo tardi e non riesce a riprendere il doppio vantaggio dei padroni di casa. Seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù. Il primo tempo diIl primo quarto d’ora non vede grandi occasioni, con le due compagini che si studiano e non si rendono pericolose. Il pressing delpoi inizia a farsi sentire e Pobega subisce un fallo dopo aver recuperato palla a ridosso dell’area di ...

