Tommaso Paradiso: il nuovo singolo è “La stagione del Cancro e del Leone” (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso “La stagione del Cancro e del Leone” (Island Records) sarà disponibile a partire da mercoledì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e dal 17 dicembre in radio. Il brano anticipa il nuovo album “Space Cowboy”, previsto per l’inizio del 2022, a cui seguirà un tour nei più importanti palazzetti italiani nel corso della primavera. Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé un esplicito rimando alla stagione estiva. Il sound nostalgico richiama alla mente immagini di spiagge e di onde e momenti di spensieratezza in contrasto con la routine e il grigiore del freddo periodo invernale. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – Ildi“Ladele del” (Island Records) sarà disponibile a partire da mercoledì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e dal 17 dicembre in radio. Il brano anticipa ilalbum “Space Cowboy”, previsto per l’inizio del 2022, a cui seguirà un tour nei più importanti palazzetti italiani nel corso della primavera. Il, scritto dae Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé un esplicito rimando allaestiva. Il sound nostalgico richiama alla mente immagini di spiagge e di onde e momenti di spensieratezza in contrasto con la routine e il grigiore del freddo periodo invernale. ...

