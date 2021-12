Tiziano Ferro e Valeria Golino con le star di tutto il mondo per salvare gli Orsi della luna (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cantante e l'attrice sostengono Animals Asia nella campagna per la realizzazione di un nuovo santuario in Vietnam in cui ospitare gli ultimi 400 Orsi ancora prigionieri delle «fattorie della bile». Assieme alle due star italiane, anche moltissimi «colleghi» stranieri: Judi Dench, Russell Crowe, Ricky Gervais, Paul McCartney, Joaquin Phoenix e Richard Gere Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Il cantante e l'attrice sostengono Animals Asia nella campagna per la realizzazione di un nuovo santuario in Vietnam in cui ospitare gli ultimi 400ancora prigionieri delle «fattoriebile». Assieme alle dueitaliane, anche moltissimi «colleghi» stranieri: Judi Dench, Russell Crowe, Ricky Gervais, Paul McCartney, Joaquin Phoenix e Richard Gere

