Tiromancino e Carmen Consoli | il video del nuovo singolo L' odore del mare

(Di domenica 12 dicembre 2021) Questo il calendario aggiornato (biglietti già disponibili, per informazioni www.tridentmusic.it. 25 febbraio 2022 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Palariviera 26 febbraio 2022 SENIGALLIA (AN) Teatro La ...

AngeloR54671811 : RT @sIRsILENCE: CLASSIFICA MUSICA ITALIANA FSM DICEMBRE 2021 Aggiornamento del 11-12-2021 Marco Mengoni , gIANMARIA, Vasco Rossi, Ultimo,… - radioclubcalif1 : Tiromancino - L'odore Del Mare [feat. Carmen Consoli] - Annalis75327421 : RT @sIRsILENCE: CLASSIFICA MUSICA ITALIANA FSM DICEMBRE 2021 Aggiornamento del 11-12-2021 Marco Mengoni , gIANMARIA, Vasco Rossi, Ultimo,… - Occe64 : RT @sIRsILENCE: CLASSIFICA MUSICA ITALIANA FSM DICEMBRE 2021 Aggiornamento del 11-12-2021 Marco Mengoni , gIANMARIA, Vasco Rossi, Ultimo,… - enricoisopi : Tiromancino - L'Odore Del Mare ft. Carmen Consoli -

... il brano inedito che vede due grandi interpreti e autori della musica italiana contemporanea per la prima volta insieme:Consoli . Per l'arrivo in radio del brano, Federico ...L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...È disponibile da oggi per la programmazione radiofonica “L'odore del mare”, il brano inedito che vede due grandi interpreti e autori della musica italiana contemporanea per ...È uscito “L'odore del mare”, il nuovo singolo con due grandi interpreti della musica italiana: Tiromancino e Carmen Consoli ...