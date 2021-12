The voice senior, Antonella Clerici senza mezzi termini su Loredana Bertè “Non si …” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorso venerdì è andata in onda una nuova puntata di The voice senior, ovvero il programma condotto da Antonella Clerici e che vede anche la partecipazione di Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè come giudici speciali. Ebbene, sembra che questa edizione del programma abbia avuto un grandissimo successo e di conseguenza anche Antonella Clerici. La conduttrice dopo aver attraversato periodo piuttosto particolare, essendo rimasta senza programmi televisivi due stagioni fa, adesso sembra essere tornata a vivere un momento davvero fortunato e non soltanto da un punto di vista lavorativo. Anche il programma E’ sempre mezzogiorno da lei condotto ed in onda per la seconda stagione consecutiva, sembra stia avendo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorso venerdì è andata in onda una nuova puntata di The, ovvero il programma condotto dae che vede anche la partecipazione di Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti ecome giudici speciali. Ebbene, sembra che questa edizione del programma abbia avuto un grandissimo successo e di conseguenza anche. La conduttrice dopo aver attraversato periodo piuttosto particolare, essendo rimastaprogrammi televisivi due stagioni fa, adesso sembra essere tornata a vivere un momento davvero fortunato e non soltanto da un punto di vista lavorativo. Anche il programma E’ sempre mezzogiorno da lei condotto ed in onda per la seconda stagione consecutiva, sembra stia avendo ...

