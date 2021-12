Terrasanta | ' fermo ingressi Israele blocca Natale cattolici'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terrasanta fermo

ANSA Nuova Europa

"Il divieto di ingresso per gli stranieri in Israele comporta tagliare fuori dal Paese tutti i pellegrini cattolici del mondo in occasione del Natale". Questa la denuncia del Custode di Terra Santa ..."Il divieto di ingresso per gli stranieri in Israele comporta tagliare fuori dal Paese tutti i pellegrini cattolici del mondo in occasione del Natale". Questa la denuncia del Custode di Terra Santa ..."Il divieto di ingresso per gli stranieri in Israele comporta tagliare fuori dal Paese tutti i pellegrini cattolici del mondo in occasione del Natale". (ANSA) ...