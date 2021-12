Teramo-Ancona Matelica, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuare la corsa per le posizione nei playoff. Emergere dai bassifondi della classifica. Il Girone B della Serie C, in questa importante domenica della Lega Pro, mette di fronte il Teramo e l’Ancona Matelica che impatteranno al Gaetano Bonolis alle ore 17:30. I padroni di casa guidati da Federico Guidi sono vogliono continuare a vincere dopo la vittoria colta nell’ultimo turno di campionato; la posizione in classifica non è lusinghiera e l’attuale quindicesimo posto ha fatto riecheggiare il campanello d’allarme in casa abruzzese. Sono otto le lunghezze incassate dal Teramo nelle ultime cinque, arrivate grazie allo score di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Una piccola ripresa. Dopo un grande avvio, gli ospiti guidati da Gianluca Colavitto si sono un po’ arenati: i marchigiani sono quinti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuare la corsa per le posizione nei playoff. Emergere dai bassifondi della classifica. Il Girone B dellaC, in questa importante domenica della Lega Pro, mette di fronte ile l’che impatteranno al Gaetano Bonolis alle ore 17:30. I padroni di casa guidati da Federico Guidi sono vogliono continuare a vincere dopo la vittoria colta nell’ultimo turno di campionato; la posizione in classifica non è lusinghiera e l’attuale quindicesimo posto ha fatto riecheggiare il campanello d’allarme in casa abruzzese. Sono otto le lunghezze incassate dalnelle ultime cinque, arrivate grazie allo score di due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Una piccola ripresa. Dopo un grande avvio, gli ospiti guidati da Gianluca Colavitto si sono un po’ arenati: i marchigiani sono quinti e ...

