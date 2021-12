Tempo scaduto, sull’eutanasia o adesso o mai più. Parla il relatore, Provenza (M5S): “Il testo inviato in Aula rappresenta il miglior compromesso possibile” (Di domenica 12 dicembre 2021) Arriverà lunedì in Aula alla Camera il testo sul fine vita licenziato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia (leggi l’articolo). Un “ottimo risultato politico” per il 5Stelle, Nicola Provenza, relatore assieme ad Alfredo Bazoli (Pd). Il traguardo è vicino? “Il cammino è ancora lungo, ma credo che il Paese non possa aspettare oltre. Dopo la sentenza della Consulta sul caso Dj Fabo c’è la necessità di disciplinare il tema, delineando un perimetro entro il quale circoscrivere, a garanzia dei soggetti coinvolti, tutti gli aspetti connessi alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita. In Commissione abbiamo provato a trovare una sintesi tra le diverse sensibilità, evitando l’ostruzionismo”. Quale la novità più rilevante inserita? “La legge introduce la morte volontaria medicalmente assistita: al momento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Arriverà lunedì inalla Camera ilsul fine vita licenziato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia (leggi l’articolo). Un “ottimo risultato politico” per il 5Stelle, Nicolaassieme ad Alfredo Bazoli (Pd). Il traguardo è vicino? “Il cammino è ancora lungo, ma credo che il Paese non possa aspettare oltre. Dopo la sentenza della Consulta sul caso Dj Fabo c’è la necessità di disciplinare il tema, delineando un perimetro entro il quale circoscrivere, a garanzia dei soggetti coinvolti, tutti gli aspetti connessi alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita. In Commissione abbiamo provato a trovare una sintesi tra le diverse sensibilità, evitando l’ostruzionismo”. Quale la novità più rilevante inserita? “La legge introduce la morte volontaria medicalmente assistita: al momento ...

