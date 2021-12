Telethon, al via la maratona per aiutare Celeste e tutti i bimbi come lei con malattie genetiche rare (Di domenica 12 dicembre 2021) La staffetta di solidarietà per finanziare la ricerca è cominciata sabato sera con il programma "Ballando con le Stelle" e andrà avanti sulle tre reti Rai fino al 19 dicembre. Si può donare telefonanado al 45510 Leggi su repubblica (Di domenica 12 dicembre 2021) La staffetta di solidarietà per finanziare la ricerca è cominciata sabato sera con il programma "Ballando con le Stelle" e andrà avanti sulle tre reti Rai fino al 19 dicembre. Si può donare telefonanado al 45510

Advertising

Azzurri : La #FIGC sostiene la @Telethonitalia per la ricerca sulle malattie genetiche rare ?? Fino al 31 dicembre sarà ino… - Matsere : RT @Telethonitalia: Da oggi su tutti i Canali Radio e Tv Rai andranno in onda programmi e approfondimenti dedicati alla 32esima maratona di… - Telethonitalia : Da oggi su tutti i Canali Radio e Tv Rai andranno in onda programmi e approfondimenti dedicati alla 32esima maraton… - _Sport_Calcio_ : La #FIGC sostiene la @Telethonitalia per la ricerca sulle malattie genetiche rare ?? Fino al 31 dicembre sarà inol… - _Sport_Calcio_ : RT @Azzurri: La #FIGC sostiene la @Telethonitalia per la ricerca sulle malattie genetiche rare ?? Fino al 31 dicembre sarà inoltre attivo… -