Advertising

sportli26181512 : Super Schick non basta al Leverkusen, anche l'Union ko: #Bundesliga, i posticipi della 15ª giornata: Bayer travolto… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Schick

Corriere dello Sport

FRANCOFORTE (Germania) - Non basta unal Bayer Leverkusen per uscire indenne dal campo dell' Eintracht nel posticipo che ha chiuso la 15ª giornata di Bundesliga . Sul doppio vantaggio dopo appena 22' grazie alla doppietta ...Le prime- plusvalenze dei giocatori Skriniar,, Torreira, gli sono valsi introiti miracolosi e la nomea di aspirante Re Mida del calcio che trasforma ragazzi in denaro contante. Oltre ...Bundesliga, i posticipi della 15ª giornata: Bayer travolto per 5-2 sul campo dell'Eintracht nonostante la doppietta dell'ex romanista, stop anche per i berlinesi in casa del Greuther Furth ...Der Verein Wolgaster Braukultur macht Nägel mit Köpfen. Er lässt die gewölbten Räume des alten Rathauskellers sanieren. Noch im Dezember soll hier Brautechnik einziehen.