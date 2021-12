Su Telegram l'indirizzo di Draghi. "Ogni sera lì alle 21" Minacce al premier e ai ministri dai gruppi No Vax (Di domenica 12 dicembre 2021) "Condividete qui i numeri di telefono e gli indirizzi dei criminali": è l'appello diffuso su Telegram dai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro 'nemici'. Tra questi il presidente del Consiglio Mario Draghi, con tanto di minaccia di presentarsi sotto il suo appartamento "Ogni sera alle 21" e la foto del premier ammanettato e con i baffetti alla Hitler. L'intenzione sembra essere quella di creare una sorta di "black list": nel gruppo “Basta dittatura! Ufficiale” si invita gli utenti a "preparare una lista di indirizzi e numeri di telefono delle m.... criminali fasciste dittatoriali". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 dicembre 2021) "Condividete qui i numeri di telefono e gli indirizzi dei criminali": è l'appello diffuso sudai No Vax, che tornano a pubblicare dati sensibili dei loro 'nemici'. Tra questi il presidente del Consiglio Mario, con tanto di minaccia di presentarsi sotto il suo appartamento "21" e la foto delammanettato e con i baffetti alla Hitler. L'intenzione sembra essere quella di creare una sorta di "black list": nel gruppo “Basta dittatura! Ufficiale” si invita gli utenti a "preparare una lista di indirizzi e numeri di telefono delle m.... criminali fasciste dittatoriali". Segui su affaritaliani.it

