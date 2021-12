Su Telegram l' indirizzo di casa di Draghi Ogni sera lì alle 21

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Pubblicato su Telegram da un gruppo di no vax l’indirizzo della casa dove abita Draghi - fanpage : Ancora minacce da parte dei no vax al premier Mario Draghi i cui dati personali, tra i quali l’indirizzo di casa, s… - ilriformista : Via e numero civico dell’abitazione del presidente del Consiglio Mario #Draghi pubblicati nella #chat #novax del ca… - GianniDiBello : RT @FabrizioDelpret: I #novax su Telegram: “questo l’indirizzo di #Draghi, tutti sotto casa sua!1!”. Andate, andate, così la Polizia vi ra… - antoniodiba : Il canale telegram Basta Dittatura non delude mai le aspettive, tra attori negli ospedali a recitare la parte del n… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram indirizzo

... ma anche per le minacce che, via, sono arrivate al presidente del Consiglio Mario Draghi. ... Hanno condiviso alcuni suoi dati sensibili, come l'di casa, nell'account. "Ogni sera alle ...Mario Draghi, minacce da no vax esu/ "Ogni sera sotto casa sua?" Allora - seguivo gli eventi non solo per la mia attività accademica, ma anche come collaboratore di alcune testate ...Salgono i contagi – il tasso di positività è al 3,8% nelle ultime 24 ore – ed accelera anche la campagna vaccinale, che a dicembre ha ampiamente superato i target fissati per le Regioni dal commissari ...I No Vax tutte le sere sotto casa del premier Draghi, il presidente del Consiglio torna nel mirino di No Vax e No Green pass, che diffondono su Telegram l'indirizzo.