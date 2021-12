Storie di musica, arte e curiosità scientifiche. Libri da collezione da tenere in salotto e pagine golose che invitano nelle cucine più sfavillanti (Di domenica 12 dicembre 2021) 1 – Renegades. Born in the Usa di Barack Obama e Bruce Springsteen Garzanti, pagg. 320, € 30 Un libro che raccoglie materiali inediti e foto esclusive, e i mondi di due grandi protagonisti della nostra epoca. L’ex presidente americano e la leggenda del rock, a partire da un podcast di successo, si rivelano in una conversazione intima, con racconti e riflessioni sulla vita. In uno studio di registrazione pieno di chitarre o a bordo di una Corvette, i due inediti autori discutono di paternità e matrimonio, di razza e del fascino dell’avventura, ma pure del desiderio di sentirsi a ca sa. Del l’ amore per la musica e per l’America. Un dono per far sognare il futuro in grande. Leggi anche › Libri di moda: Storie, emozioni e sogni da regalare a Natale ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) 1 – Renegades. Born in the Usa di Barack Obama e Bruce Springsteen Garzanti, pagg. 320, € 30 Un libro che raccoglie materiali inediti e foto esclusive, e i mondi di due grandi protagonisti della nostra epoca. L’ex presidente americano e la leggenda del rock, a partire da un podcast di successo, si rivelano in una conversazione intima, con racconti e riflessioni sulla vita. In uno studio di registrazione pieno di chitarre o a bordo di una Corvette, i due inediti autori discutono di paternità e matrimonio, di razza e del fascino dell’avventura, ma pure del desiderio di sentirsi a ca sa. Del l’ amore per lae per l’America. Un dono per far sognare il futuro in grande. Leggi anche ›di moda:, emozioni e sogni da regalare a Natale ...

RaiTre : Di storie, amici e musica non siamo mai sazi a #LaVersioneDiFiorella. Questa sera alle 23:15 con @FiorellaMannoia,… - anxvenus : @inmetamorphosi Ho visto le storie e niente, posso solo immaginare quanto sia stato magnifico essere lì presente??… - porcaccioildio : Ecco pk nessuno twitta appena scoperto che é sabato sera e tutti stanno in discoteca a fare storie inutili e sentir… - mrfabionegri : La musica che racconta le storie. Queste sono quelle di @ahimusic e non si staccano. - imnichi_ : Ma dove esiste che in “vivo per LEI” Sophie deve dire “ VIVO PER LUI” Ma vaffanculo ma andate a rovinare le canzon… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie musica Concerto di Natale A.Gi.Mus.: musica e parole dal mondo ... Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni: musica e parole che racconteranno storie, dipingeranno ritratti, presenteranno fatti di cronaca. L'associazione A. Gi. Mus. di Grosseto, formata da musicisti ...

Lettere d'amore (perdute, ritrovate) Il concerto di Sandro Laffranchini prosegue, saltando qua e là nelle nostre storie, nell'immaginario che abbiamo disegnato nei decenni, intrecciando la musica che si accende nella rilettura dei ...

LA MAGIA DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLE STORIE PER ASPETTARE IL NATALE AL "NOBELPERLAPACE" Virtù Quotidiane Chi è Filippo Sugar, figlio di Caterina Caselli: tutto quello che non sai sulla sua storia Sappiamo tutto della sua celebre mamma, ma conoscete la storia di Filippo Sugar? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Caterina Caselli, dentro e oltre i riflettori del mondo della mu ...

Animali e musica rock Un connubio indissolubile C’era una volta una gatta. Le canzoni di Gino Paoli non sono certo sole a popolare la musica italiana di animali. A questa "music farm" del pop guarda il musicologo e giornalista milanese Ezio Guaitam ...

... Emanuela Audisio, Attilio Bolzoni:e parole che racconteranno, dipingeranno ritratti, presenteranno fatti di cronaca. L'associazione A. Gi. Mus. di Grosseto, formata da musicisti ...Il concerto di Sandro Laffranchini prosegue, saltando qua e là nelle nostre, nell'immaginario che abbiamo disegnato nei decenni, intrecciando lache si accende nella rilettura dei ...Sappiamo tutto della sua celebre mamma, ma conoscete la storia di Filippo Sugar? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Caterina Caselli, dentro e oltre i riflettori del mondo della mu ...C’era una volta una gatta. Le canzoni di Gino Paoli non sono certo sole a popolare la musica italiana di animali. A questa "music farm" del pop guarda il musicologo e giornalista milanese Ezio Guaitam ...