Stop alle auto a motore termico | poco o nessun beneficio per l’ambiente | tanta disoccupazione

Roma, 12 dic – Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) ha deciso: entro il 2035 dovrà terminare la produzione di automobili a motore termico. Cinque anni di grazia per il comparto dei veicoli commerciali: dopo il 2040 anch'essi dovranno essere realizzati nel rispetto del nuovo mantra "verde". Parola di Stefano Cingolani, Enrico Giovannini e Giancarlo Giorgetti, i tre ministri partecipanti del Cite, i quali giustificano la scelta come "in linea con la maggior parte dei Paesi avanzati". Sulla decisione del Comitato dovrà, in futuro, esprimersi il parlamento. Nel frattempo possiamo fare almeno due considerazioni, sia dal lato ambientale che, soprattutto, da quello economico. Quante emissioni? Iniziamo dal primo, partendo dal presupposto che l'Unione Europea è il contesto in assoluto più virtuoso a livello ...

