Stellantis - Napolitano | Lancia come Mercedes o quasi

(Di domenica 12 dicembre 2021). questa l'ambizione di Luca, ad del marchio torinese che avrà il compito di rire lo storico brand per riportarlo ai fasti di un tempo. Ma il paragone con la Stella, più che una provocazione, sarebbe una vera e propria dichiarazione d'intenti,ci ha spiegato nell'intervista che troverete, in versione integrale, su Q Novità, l'allegato gratuito a Quattroruote di gennaio 2022: latornerà a essere grande e lo farà allargando i gomiti in una galassia, quella del cluster premium di, popolata da altre Case con un passato glorioso. Per questo, più che sui volumi, la "nuova" punterà sui margini operativi. Il concetto è semplice: si venderanno (relativamente) poche auto, ma con ...

Luca, AD del marchio torinese, avrà il compito di rilanciare lo storico marchio italiano per ... la strategia potrebbe consentire adi inserirsi in un segmento di mercato ancora ...... molte delle quali ospitate all'interno di saloni multimarca del gruppo, spingendo forte sulle vendite online: 'Il mio obiettivo - conclude- è quello di consentire di ...Napolitano ha anche detto che Lancia all’interno del gruppo Stellantis vuole essere il brand che utilizza più materiali riciclati per le sue auto Napolitano ha detto che ovviamente in Lancia devono an ...L'ad ha fissato nella Stella il punto di riferimento per il futuro del marchio italiano, senza l'ambizione di combattere ad armi pari con il colosso tedesco ...