Sta nascendo qualcosa tra Alex e Cosmary? Il video che ha insinuato il dubbio (Di domenica 12 dicembre 2021) L’interesse di Alex per Cosmary Ad Amici 21 potrebbe nascere una nuova coppia e, inaspettatamente, ad essere stato colpito dalla “freccia di Cupido” è il cantante più malinconico della scuola: Alex. Come abbiamo notato, l’allievo di Lorella Cuccarini è sempre un po’ nel suo mondo fatto di malinconia, a volte tristezza, ma soprattutto non è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’interesse diperAd Amici 21 potrebbe nascere una nuova coppia e, inaspettatamente, ad essere stato colpito dalla “freccia di Cupido” è il cantante più malinconico della scuola:. Come abbiamo notato, l’allievo di Lorella Cuccarini è sempre un po’ nel suo mondo fatto di malinconia, a volte tristezza, ma soprattutto non è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ferdinandobe142 : @dogeitalia Un nuovo Doge sta nascendo su Radix DLT ed è ancora in fase di Airdrop, basta creare dei meme per parte… - SalaStampaF1 : @FrancescoFiore_ Pensiamo che adesso commentare purtroppo rientri nel marciume che sta nascendo, la Fia non doveva… - AnnaMolinaro9 : RT @Giovann91620348: Sta nascendo un'Italia parallela fatta di gente con coscienza e voglia di combattere... Non molliamo - ingiustament : @rarioncesaid letteralmente sta nascendo una storia d'amore con il divano - Giovann91620348 : Sta nascendo un'Italia parallela fatta di gente con coscienza e voglia di combattere... Non molliamo -