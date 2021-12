Sport Invernali oggi: orari eventi 12 dicembre, programma, canali tv, streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) oggi, domenica 12 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. CALENDARIO Sport Invernali DOMENICA 12 dicembre 05.25 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni PSL maschile e femminile Bannoye – Nessuna copertura tv 08.30 Snowboard, Coppa del Mondo: PSL maschile e femminile Bannoye – EuroSport 2, EuroSport Player, discovery+ 09.00 Curling, Preolimpico: Finlandia-Italia – Nessuna copertura tv 09.00 Bob, Coppa del Mondo: bob a due femminile Winterberg – ibsf.org 09.15 Slittino, Coppa del Mondo: singolo maschile ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021), domenica 122021, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. CALENDARIODOMENICA 1205.25 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni PSL maschile e femminile Bannoye – Nessuna copertura tv 08.30 Snowboard, Coppa del Mondo: PSL maschile e femminile Bannoye – Euro2, EuroPlayer, discovery+ 09.00 Curling, Preolimpico: Finlandia-Italia – Nessuna copertura tv 09.00 Bob, Coppa del Mondo: bob a due femminile Winterberg – ibsf.org 09.15 Slittino, Coppa del Mondo: singolo maschile ...

