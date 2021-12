Speed Skating, Francesca Lollobrigida vince anche la mass start a Calgary! 5° il team pursuit azzurro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è conclusa nel migliore dei modi per l’Italia la quarta tappa della Coppa del Mondo di Speed Skating 2021-2022. Sull’anello di ghiaccio di Calgary (Canada), grandi risultati (nelle specialità della Division A) si sono tramutati sul ghiaccio e il nome è sempre quello di Francesca Lollobrigida. La 30enne dell’Aeronautica Militare, dopo aver posto il suo primo sigillo nel massimo circuito internazionale nei 3000 metri, ha fatto doppietta in questo round canadese grazie alla mass start. Nella sua gara preferita Francesca ha ottenuto il quarto successo in Coppa del Mondo e il terzo nella prova con partenza in linea, con la quale ha ottenuto anche 14 podi. Una prestazione di alto profilo e una lettura tattica perfetta le hanno permesso di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si è conclusa nel migliore dei modi per l’Italia la quarta tappa della Coppa del Mondo di2021-2022. Sull’anello di ghiaccio di Calgary (Canada), grandi risultati (nelle specialità della Division A) si sono tramutati sul ghiaccio e il nome è sempre quello di. La 30enne dell’Aeronautica Militare, dopo aver posto il suo primo sigillo nelimo circuito internazionale nei 3000 metri, ha fatto doppietta in questo round canadese grazie alla. Nella sua gara preferitaha ottenuto il quarto successo in Coppa del Mondo e il terzo nella prova con partenza in linea, con la quale ha ottenuto14 podi. Una prestazione di alto profilo e una lettura tattica perfetta le hanno permesso di ...

