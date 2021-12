Speed skating, Francesca Lollobrigida da delirio! Vince anche la mass start a Calgary! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una super Francesca Lollobrigida a Calgary (Canada). Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Speed skating 2021-2022 l’anello di ghiaccio nordamericano sta regalando qualcosa di straordinario all’azzurra. Reduce dallo strepitoso successo nei 3000 metri con tanto di record italiano, la ‘Lollo’ si è ripetuta nella sua amata mass start. Nella gara con partenza in linea l’azzurra si è imposta nel classico arrivo allo sprint finale con il crono di 8:29.51 a precedere la forte canadese Ivanie Blondin (8:29.71) e la russa Elizaveta Golubeva (8:29.72). Con questo risultato Lollobrigida è seconda nella classifica di Coppa del Mondo di specialità con 458 punti, preceduta da Blondin con 492. Un’interpretazione perfetta quella di Francesca che ha saputo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una supera Calgary (Canada). Nella quarta tappa della Coppa del Mondo di2021-2022 l’anello di ghiaccio nordamericano sta regalando qualcosa di straordinario all’azzurra. Reduce dallo strepitoso successo nei 3000 metri con tanto di record italiano, la ‘Lollo’ si è ripetuta nella sua amata. Nella gara con partenza in linea l’azzurra si è imposta nel classico arrivo allo sprint finale con il crono di 8:29.51 a precedere la forte canadese Ivanie Blondin (8:29.71) e la russa Elizaveta Golubeva (8:29.72). Con questo risultatoè seconda nella classifica di Coppa del Mondo di specialità con 458 punti, preceduta da Blondin con 492. Un’interpretazione perfetta quella diche ha saputo ...

