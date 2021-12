Speciale Lina Wertmuller con Giancarlo Giannini a Domenica In (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 12 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la tredicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Gina Lollobrigida tornerà in studio accompagnata dall’Avvocato Antonio Ingroia per aggiornarci su alcune novità riguardanti le vicende giudiziarie che l’hanno messa a dura prova in questi ultimi anni. Ci sarà un ampio spazio dedicato al ricordo di Lina Wertmuller recentemente scomparsa all’età di 93 anni, in studio ne parleranno Giancarlo Giannini, Aldo Cazzullo e il produttore Ciro Ippolito; mentre in collegamento ci sarà l’attrice Isa Danieli. Il cantautore Shel Sahpiro racconterà alcuni episodi della sua carriera e si esibirà al pianoforte con il nuovo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 dicembre 2021) ROMA – In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,12 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la tredicesima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Gina Lollobrigida tornerà in studio accompagnata dall’Avvocato Antonio Ingroia per aggiornarci su alcune novità riguardanti le vicende giudiziarie che l’hanno messa a dura prova in questi ultimi anni. Ci sarà un ampio spazio dedicato al ricordo direcentemente scomparsa all’età di 93 anni, in studio ne parleranno, Aldo Cazzullo e il produttore Ciro Ippolito; mentre in collegamento ci sarà l’attrice Isa Danieli. Il cantautore Shel Sahpiro racconterà alcuni episodi della sua carriera e si esibirà al pianoforte con il nuovo ...

