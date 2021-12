Sparito nel nulla l'uomo indagato per l'omicidio di Jenny Cantarero (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuano le ricerche dell'uomo indagato per l'omicidio con colpi di pistola di Giovanna Cantarero, detta Jenny, 27 anni... Leggi su europa.today (Di domenica 12 dicembre 2021) Continuano le ricerche dell'per l'con colpi di pistola di Giovanna, detta, 27 anni...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Sparito nel nulla l'uomo indagato per l'omicidio di Jenny Cantarero - EugenioCardi : RT @romatoday: Sparito nel nulla l'uomo indagato per l'omicidio di Jenny Cantarero - romatoday : Sparito nel nulla l'uomo indagato per l'omicidio di Jenny Cantarero - PalermoToday : Sparito nel nulla l'uomo indagato per l'omicidio di Jenny Cantarero - bizcommunityit : Misterbianco, è sparito nel nulla il giovane ricercato per l'omicidio di Jenny Cantarero -