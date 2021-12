Spalletti: “Su certe cose non si scherza, ho avuto paura per Zielinski” (Di domenica 12 dicembre 2021) Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Empoli, terminata 0-1: “Non siamo stati bravi ad esibire qualità quando c’è stato il momento di incidere nella partita, dovevamo far male quando li chiudevamo nell’aria di rigore. In questi momenti in moltissimi stringono i denti, ci vorrebbe l’episodio”. “Siamo stati costretti a sostituire Zielinski perché gli faceva male il petto, l’abbiamo tolto perché non si scherza su certe cose. Era stato il migliore in campo nelle ultime partite”. “Elmas? Ha preso una grossa botta sulla tibia, il giocatore dell’Empoli l’ha preso con i tacchetti senza fermarsi con la gamba alta. Aspettiamo gli accertamenti, ma mi sembrava fiducioso”. Spalletti Napoli Empoli “Rigore su Elmas? Non ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN, durante il postpartita di Napoli-Empoli, terminata 0-1: “Non siamo stati bravi ad esibire qualità quando c’è stato il momento di incidere nella partita, dovevamo far male quando li chiudevamo nell’aria di rigore. In questi momenti in moltissimi stringono i denti, ci vorrebbe l’episodio”. “Siamo stati costretti a sostituireperché gli faceva male il petto, l’abbiamo tolto perché non sisu. Era stato il migliore in campo nelle ultime partite”. “Elmas? Ha preso una grossa botta sulla tibia, il giocatore dell’Empoli l’ha preso con i tacchetti senza fermarsi con la gamba alta. Aspettiamo gli accertamenti, ma mi sembrava fiducioso”.Napoli Empoli “Rigore su Elmas? Non ...

Advertising

improta_g : @Max1969Av A Spalletti certe volte pure non lo capisco - Bruno2Franco : @L_Spalletti Vs il Leicester: si è fatta la marcatura w ma non abbastanza. L'importante lo spirito come affrontarl… - napolista : #DeLaurentiis: «Respinto il ricorso per #Spalletti? Non commento, sennò dovrei partire dalla notte dei tempi» «La… -