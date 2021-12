Spalletti: “Mercato? Parlo ogni giorno con il presidente” (Di domenica 12 dicembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli, ecco le sue parole: “Abbiamo rincorso i giocatori dell’Empoli per gran parte della gara, bisognava usare più qualità. Era difficile ribaltarla in questo modo, la squadra era stanca dopo giovedì”. Spalletti conferenza Empoli “Politano, Anguissa e molti altri sono ancora affaticati, ma li abbiamo portati in panchina perché avevamo bisogno”. “Zielinski non respirava bene, ci siamo intimoriti e l’abbiamo sostituito. La Coppa d’Africa non è un problema, ma se insieme a loro mancano altri 10 giocatori allora diventa un grosso problema”. “Mercato? Se ne occupa il presidente, e lo sento tutti i giorni, non spetta a me parlarne”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Lucianoha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli, ecco le sue parole: “Abbiamo rincorso i giocatori dell’Empoli per gran parte della gara, bisognava usare più qualità. Era difficile ribaltarla in questo modo, la squadra era stanca dopo giovedì”.conferenza Empoli “Politano, Anguissa e molti altri sono ancora affaticati, ma li abbiamo portati in panchina perché avevamo bisogno”. “Zielinski non respirava bene, ci siamo intimoriti e l’abbiamo sostituito. La Coppa d’Africa non è un problema, ma se insieme a loro mancano altri 10 giocatori allora diventa un grosso problema”. “? Se ne occupa il, e lo sento tutti i giorni, non spetta a me parlarne”.

