Spalletti duro dopo la sconfitta: “Vorrei andare oltre!” (Di domenica 12 dicembre 2021) A ridosso del match perso contro l’Empoli, Luciano Spalletti ha parlato così a DAZN su un episodio da rigore non concesso in partita: “Non so come sia la regola, il difensore anticipa di un secondo poi però gli rimane il piede dritto. Vorrei andare oltre“. Spalletti, Napoli, EmpoliHa poi proseguito sulla domanda relativa al big match contro il Milan, in programma domenica prossima: “Una grande opportunità. Intanto, per rimettere a posto questa sconfitta, e poi perché abbiamo una settimana intera“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) A ridosso del match perso contro l’Empoli, Lucianoha parlato così a DAZN su un episodio da rigore non concesso in partita: “Non so come sia la regola, il difensore anticipa di un secondo poi però gli rimane il piede dritto.oltre“., Napoli, EmpoliHa poi proseguito sulla domanda relativa al big match contro il Milan, in programma domenica prossima: “Una grande opportunità. Intanto, per rimettere a posto questa, e poi perché abbiamo una settimana intera“. Francesco Scanu

