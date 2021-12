Sos avvocati, Giudice di Pace di Caserta ‘paralizzato’ per carenza di personale (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’ufficio del Giudice di Pace di Caserta “paralizzato” dalla carenza di personale. È quanto denuncia l’Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere attraverso una nota inviata al Consiglio Giudiziario di Napoli, al presidente della Corte di Appello di Napoli ed al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella nota si ricorda che “notevoli sono state le sollecitazioni promosse da parte del Consiglio dell’Ordine al fine di arginare una deriva totale dell’Ufficio, ma allo stato la carenza del personale impedisce la regolare funzionalità paralizzando lo svolgimento di ogni attività giudiziaria. La drammaticità è rappresentata dalle oltre 800 sentenze, ed altrettanti decreti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ufficio deldidi“paralizzato” dalladi. È quanto denuncia l’Ordine deglidi Santa Maria Capua Vetere attraverso una nota inviata al Consiglio Giudiziario di Napoli, al presidente della Corte di Appello di Napoli ed al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella nota si ricorda che “notevoli sono state le sollecitazioni promosse da parte del Consiglio dell’Ordine al fine di arginare una deriva totale dell’Ufficio, ma allo stato ladelimpedisce la regolare funzionalità paralizzando lo svolgimento di ogni attività giudiziaria. La drammaticità è rappresentata dalle oltre 800 sentenze, ed altrettanti decreti ...

