Sorteggio ottavi Champions League 2021/2022 domani in tv: canale, orario e streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Juventus e Inter sono pronte a conoscere le rispettive avversarie nella fase ad eliminazione diretta. L’evento inizierà alle 12:00 di lunedì 13 dicembre a Nyon. Come di consueto saranno formate due urne: una contenente le otto vincitrici (teste di serie) e l’altra contenente le otto seconde classificate (non teste di serie). Non cambiano le regole sulle limitazioni: non possono affrontarsi squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale. Le vincitrici dei gironi giocheranno l’andata degli ottavi di finale in trasferta e il ritorno in casa. Potrete seguire il Sorteggio degli ottavi di Champions ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per ildeglidi finale di. Juventus e Inter sono pronte a conoscere le rispettive avversarie nella fase ad eliminazione diretta. L’evento inizierà alle 12:00 di lunedì 13 dicembre a Nyon. Come di consueto saranno formate due urne: una contenente le otto vincitrici (teste di serie) e l’altra contenente le otto seconde classificate (non teste di serie). Non cambiano le regole sulle limitazioni: non possono affrontarsi squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale. Le vincitrici dei gironi giocheranno l’andata deglidi finale in trasferta e il ritorno in casa. Potrete seguire ildeglidi...

Advertising

vocelaziale : Info sul sorteggio per i sedicesimi di #UEL Si svolgerà il 13 Dicembre a #Nyon?? Alle ore 13.30 (dopo quello per gl… - gabripuggioni28 : Ho simulato il sorteggio degli ottavi di #UCL @antoalicastro @antosalatino @44gattdernesto @Mincix91 @CMJuve18… - MTibete : Inter-Cagliari GP F1 da brividi Sorteggio Ottavi di Champions Prossime 48 h decisive, e non è mercato. - miciomannaro : Nessuno lo dice, ma nel sorteggio per gli ottavi di #ChampionsLeague tutte le squadre arrivate seconde nei gironi,… - alexxxxxandro : @MaxNerozzi Il fallimento è dei giornalai che la davano agli ottavi dopo il sorteggio, mentre invece non è stata ca… -